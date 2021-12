Gds – Napoli, De Laurentiis non contento di tutti questi infortuni: ha convocato lo staff medico azzurro

Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne si sono aggiunti agli infortunati Anguissa ed Osimhen. 5 titolari che mancheranno contro l’Atalanta e – secondo la Gazzetta dello Sport – proprio sulla questione infortuni “si è aperto un dibattito interno, per dirla con un eufemismo, nel senso che il presidente De Laurentiis ha chiamato uomini dello staff tecnico e medico per chiedere conto e ragione su cosa sia successo e non è certo molto contento della fotografia attuale: ai box ben 7 giocatori: uno per trauma (Osimhen), uno per covid e 5 con problemi muscolari”.