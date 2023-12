GdS – Napoli-Inter, Inzaghi prepara la difesa nerazzurra: i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello sport fa il punto sulla difesa dell’Inter in vista del match di domenica sera contro il Napoli. Ecco un estratto:

“Contro il Benfica erano sparsi in campo sia Darmian che De Vrij e Acerbi, i tre che giocheranno domenica in un reparto arretrato ancora in emergenza: se per rivedere Pavard ci vorranno tre settimane, Bastoni difficilmente salirà sull’aereo per Capodichino [..] Insomma, riecco Darmian-De Vrij-Acerbi in partenza per scacciare via la paura di Kvara e Osimhen. Non è un caso che mercoledì sera Inzaghi abbia scelto di sostituire solo i primi due del prossimo trio difensivo: saranno probabilmente i più sollecitati nel corpo a corpo contro il georgiano e il nigeriano”.