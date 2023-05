GdS – Napoli, la situazione panchina: i dettagli

Diversi i nomi che circolano come sostituti di Luciano Spalletti, sempre più lontano da Napoli. Aurelio De Laurentiis deve trovare un tecnico che possa proseguire il cammino glorioso del Napoli di questa stagione, per cui non è facile selezionare un allenatore. La Gazzetta dello Sport favil punto della situazione:

“La tentazione più forte riguarda Rafa Benitez. Esperto di modelli vincenti, non solo ha arricchito il palmares ma anche guidato una transizione ideologica verso la dimensione internazionale che con questa proprietà il Napoli non aveva mai avuto prima. Un aspetto così importante, nell’analisi dell’evoluzione della società, che ha creato un forte legame di stima tra il tecnico e De Laurentiis. Si mantengono in contatto e si confrontano, la prospettiva di consegnargli una rosa ben più competitiva rispetto a dieci anni fa intriga il presidente. A proposito di ritorni di fiamma, uno riguarda Gian Piero Gasperini. Nel 2012 il suo insediamento sembrava cosa fatta, dopo un incontro proficuo, poi subentrò a sorpresa la scelta di continuare con Mazzarri. I presupposti ora sono diversi, il momento potrebbe essere quello giusto. Il profilo è compatibile con la strategia aziendale, si dovrebbe soltanto superare qualche perplessità di natura tattica, perché il Napoli attuale non è costruito per giocare con la difesa a tre”.