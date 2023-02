GdS – Napoli, la squadra di Spalletti viaggia verso i 102 punti

“Vincere aiuta a vincere, facile a dirsi, più complicato riuscirci. E il Napoli di questa stagione lo ha fatto più di tutti e anche meglio, la sintesi in un dato eclatante: 25 partite vinte su 30 giocate e in quelle 5 che non è riuscito a far proprie solo una ha comportato una conseguenza negativa: il pari ai supplementari e la sconfitta ai rigori contro la Cremonese, con l’eliminazione della Coppa Italia. Considerando la media punti – visto che i cinque top campionati europei non hanno giocato lo stesso numero di giornate – la Banda Spalletti comanda con un 2,69 che proietta la capolista ai 102 punti, record della Juventus di Antonio Conte, e potenzialmente anche oltre. A queste medie l’unico a reggere il ritmo è il Barcellona di Xavi, ma va anche sottolineato che i catalani brillanti in Liga sono retrocessi in Europa League, arrivando terzi nel girone dietro Bayern Monaco e Inter, con tre sconfitte in sei gare di Champions”.