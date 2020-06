GdS – Napoli, offerta per Osimhen: 60 milioni: dipenderà tutto da Milik

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di oggi, il Napoli avrebbe fatto una proposta al Lille per Victor Osimhen. Gli azzurri infatti, come spiegato, avrebbero messo sul piatto una proposta vicina ai 60 milioni di euro per l’attaccante africano. Il club resta ora in posizione d’attesa perché, di fatto, l’assalto finale alla punta nigeriana non potrà che dipendere dalla vicenda di Arek Milik.

Il polacco infatti sembra in odore di cessione vista la decisione di non rinnovare il suo contratto con il Napoli. De Laurentiis lo valuta 50 milioni e tiene – almeno per ora – a distanza le richieste della Juventus, che vorrebbe puntare tutto su alcuni scambi. In alternativa a Osimhen, invece, il Napoli continua a seguire l’iraniano dello Zenit Azmoun, ormai nel mirino partenopeo da mesi.