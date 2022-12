GdS, Napoli: “Per Kvara pronto il raddoppio dell’ingaggio, le cifre”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la trattativa per l’adeguamento del contratto di Kvaratskhelia. Ecco un estratto:

“I rapporti fra l’agente del campione georgiano, Mamuka Jugheli, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono ottimi. Le chiacchierate e il confronto continuo. E la primarietà in questa fase è quella di consentire al ventunenne ragazzo di Tbilisi una crescita continua e senza strappi, in un ambiente sereno.

Dunque l’agente e Giuntoli si sono riproposti di parlare di contratto a gennaio o forse anche più in là. Perché si potrà solo allora, tecnicamente, discutere di un rinnovo per un contratto che oggi ha già la scadenza massima, 2027. Nell’anno che verrà si potrà prolungare al 2028 con un adeguamento di ingaggio che possa essere più consono al reale rendimento di questo giocatore dal futuro luminoso, e non c’è bisogno della palla di vetro per prevederlo

Lo scenario, prima che una vera e propria trattativa sia stata imbastita, lascia pensare che si andrà verso un raddoppio dell’attuale ingaggio di 1,2 milioni di euro. Un riconoscimento a Kvara e al tempo stesso una mossa preventiva del Napoli che in questo modo blinda il suo gioiello evitando, non solo con una lunga durata ma anche portandolo a guadagnare cifre importanti che in qualche modo allontanino quelle offerte da far girare la testa, che le big inglesi e spagnole potrebbero proporre”.