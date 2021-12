GdS – Napoli, sondati tre giovani italiani per la difesa

La Gazzetta dello Sport evidenzia, per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, la necessità degli azzurri di acquistare un difensore e tra i tanti nomi fatti, ci sono anche quelli di tre giovani profili italiani che potrebbero interessare a Spalletti e dirigenza: “Al momento, il centrale sud-coreano è scattato in pole tra i nomi valutati dal Napoli. Ma restano in ballo le altre opzioni Non solo quella per Szalai. Il Napoli tiene aperti i canali per arrivare eventualmente a Nicolò Casale del Verona, come anche a Federico Gatti del Frosinone e a Mattia Viti, tutti difensori centrali emergenti e di qualità”.