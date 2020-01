GdS – Napoli, una settimana in più di cure per Mertens in Belgio: possibile ritorno il 18 gennaio contro la viola

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione di Dries Mertens, che potrebbe restare in Belgio una settimana in più e dunque tornare disponibile per Napoli-Fiorentina del 18 gennaio:

“Dunque l’attaccante azzurro più prolifico, dopo aver saltato l’Inter non sarà disponibile sabato con la Lazio e anche martedì 14 in Coppa Italia (ottavi di finale) contro il Perugia. Se ‘Ciro’ Mertens sarà guarito dai suoi fisioterapisti di fiducia lo rivedremo pronto per la partita sempre al San Paolo sabato 18 con la Fiorentina, cui segnò il primo gol stagionale degli azzurri“.