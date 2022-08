GdS – Navas-Napoli, ci sono ancora delle possibilità: i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il PSG sarebbe contrario a pagare una buonuscita sostanziosa per Keylor Navas a causa delle nuove regole del Fair Play Finanziario: “Navas sa già che a Napoli con i premi arriverebbe a guadagnare 4 milioni di euro netti per due anni. E soprattutto giocherebbe la Champions da protagonista. Ma ballano almeno 10 milioni di differenza col contratto attuale ed è quello lo scoglio da superare col club qatariota. Che ora ha il problema di trovare equilibri compatibili con il nuovo fair play finanziario. Sembra incredibile a dirsi per un club che negli ultimi anni ha speso centinaia di milioni come fossero noccioline ma è così”.