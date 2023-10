GdS – Osimhen non batte più i rigori: ecco il motivo, e sul rinnovo…

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Osimhen. Il nigeriano non ha più battuto i rigori da quando ha sbagliato quello da cui nacque il caos di Tiktok. Secondo il quotidiano questa situazione si aggiunge ad un contesto generale, non dei migliori per il centravanti del Napoli. Di seguito un estratto:

“Da quando un suo errore dal dischetto – contro il Bologna – è finito sul profilo TikTok del Napoli, Victor Osimhen non ne vuole sapere di calciare i rigori [..] È lecito supporre che la gerarchia dei rigoristi sia cambiata, ma non è questo il punto su cui focalizzare l’attenzione. Non è di certo un buon segno che un centravanti avido di reti eviti di battere i rigori. Anche le esultanze un po’ tiepide non sono il massimo.

Il comunicato con cui il Napoli ha teso la mano al suo attaccante è servito a distendere gli animi ma non ad avvicinarli in modo decisivo. Il rinnovo, ad oggi, è ancora una prospettiva lontana e di incontri in programma per parlarne non ce ne sono ancora. Aurelio De Laurentiis tuttavia si è detto molto sereno in merito a questa situazione [..] Il Chelsea, visto il momento poco felice, continua a tenere d’occhio la situazione e chissà che dall’Arabia Saudita non possano arrivare nuove offerte”.