GdS – Osimhen, possibile assalto di Chelsea ed Al Hilal a gennaio

Secondo La Gazzetta dello Sport, Chelsea e Al Hilal potrebbero tornare all’assalto per Victor Osimhen, attaccante del Napoli, già a partire da gennaio: “È iniziato tutto così, due giorni fa, quando poi il procuratore del nigeriano ha attaccato duramente la società con un post su X, l’erede di Twitter. Calenda pubblica le dichiarazioni alle 22.38 del 26 settembre, il messaggio alla società deve arrivare chiaro e limpido. Anche perché il club, come sottolineato dallo stesso agente, ha impiegato troppo tempo a rimuovere il video, dopo che il giocatore aveva segnalato di non gradire il trattamento. Dall’Inghilterra voci che rimbalzano in queste ore coinvolgono il Chelsea. Sempre per gennaio non è da escludere, ovviamente, un ritorno di fiamma dall’Arabia Saudita. L’Al Hilal ad agosto aveva promesso all’attaccante un ricco quinquennale tra i 40 e i 45 milioni di euro annui ed era anche disposto a pagarlo i 200 richiesti da De Laurentiis. Il presidente aveva respinto l’offerta, con fare anche irrisorio, ma adesso le premesse potrebbero essere decisamente diverse. Allo stato attuale delle cose, con ogni probabilità potrebbe servire una cifra sensibilmente più bassa per assicurarsi Osimhen ed è una prospettiva che gli lascia molto più margine di scelta, essendo meno vincolato. Il Napoli produrrebbe una plusvalenza automatica in caso di cessione. Basta infatti un qualunque importo superiore ai 7 milioni in caso di partenza a gennaio, la soglia invece si abbassa addirittura a 2 se si discute di un trasferimento per la prossima estate. Questo non vuol dire che De Laurentiis stia già pensando a come venderlo”.