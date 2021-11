GdS – Osimhen un infortunio che pesa, ma il Napoli non interverrà sul mercato

L’infortunio di Osimhen rischia di complicare e non poco i piani del Napoli. L’attaccante nigeriano, già autore di 9 gol in stagione, stava diventando fondamentale per gli schemi di Spalletti. Il lungo stop (si parla di tre mesi) ha quindi fatto sorgere speculazioni sul possibile intervento del Napoli sul mercato alla ricerca di un rimpiazzo.

Stando però a quanto riporta la Gazzetta dello Sport non ci sarebbe alcuna intenzione da parte di De Laurentiis di aprire il portafogli per un nuovo attaccante. Le motivazioni sono essenzialmente due. Da un lato il bilancio che non consente manovre, dall’altro un fattore prettamente tecnico. Con Petagna e Mertens il Napoli è convinto di avere sufficienti alternative in avanti. Almeno fino al ritorno in campo di Osimhen.