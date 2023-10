GdS – Pallone d’Oro, Osimhen e Kvara in top 20: ‘santificato’ il lavoro di Luciano Spalletti

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, attaccanti del Napoli, hanno concluso nella top 20 del Pallone d’Oro, santificando il lavoro di Luciano Spalletti: “Victor Osimhen indubbiamente il centravanti di riferimento e capocannoniere dello scorso torneo vinto proprio dagli azzurri. Parliamo dell’ottavo più forte giocatore, come ha detto la classifica ufficiale del Pallone d’oro. E se in quella stessa classifica c’è anche il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, al 17° posto, davanti a giganti come Lewandowski, Kane e Lautaro Martinez, è santificato il lavoro del rimpianto Luciano Spalletti e serve a intendere che KK77 ha dovuto prendere per mano la squadra in questo periodo e ha trovato proprio in Politano e Raspadori i partner più efficaci”.