Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’arbitro Maurizio Mariani sarà mandato per un po’ in Serie B: “Il direttore di gara che ha assegnato il “rigorino” in Inter-Napoli per il contatto «leggero» Anguissa-Dumfries e che è stato redarguito anche dal designatore Gianluca Rocchi il giorno dopo la gara del Meazza, verrà mandato un po’ in Serie B. Per poi rivedere i campi di Serie A a data da destinarsi”.