GdS – Sorpresa Napoli, sondaggio per Skriniar: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe sondato Milan Skriniar, difensore del PSG: “L’esperienza di Skriniar dunque farebbe comodo, al di là del numero di partite limitate disponibili, almeno in una prima fase. C’è inoltre l’ostacolo dell’ingaggio, visto che il centrale guadagna 10 milioni netti. Cifra che non ha spaventato due club turchi. Innanzitutto, il Galatasaray, primo in classifica, che si era fatto avanti già d’estate, attivando pure canali informali tramite i giocatori che in passato hanno condiviso lo spogliatoio con il difensore. E poi c’è il Fenerbahçe di Mourinho che insegue in classifica, ma intende rinforzarsi. Entrambe le destinazioni non lasciano indifferente un giocatore che in questi ultimi mesi è stato marginalizzato senza grandi spiegazioni da parte di tecnico e società, ma che ha sempre mantenuto massimo impegno e disponibilità. Skriniar però intende far valere le sue qualità, apprezzate anche in Premier League, dove il Tottenham ne soppesa con interesse il profilo, pur dando priorità a un attaccante come Kolo Muani. E non vanno scartati altri club di alta classifica, anche se poi va trovata l’intesa con il Psg, cui Skriniar è legato per altri tre anni e mezzo”.