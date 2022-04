La Gazzetta dello Sport di oggi in difesa di Luciano Spalletti. Per la rosea il tecnico toscano ha portato il Napoli al di là dei suoi limite. Difficile fare di più. Inoltre questo Napoli aveva come obiettivo la qualificazione in Champions League, che verrà quasi certamente ottenuta, e non lo Scudetto. Inutili i mugugni della piazza, per la Gazzetta Spalletti ha meritato un secondo anno a Napoli.