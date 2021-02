Genoa-Napoli 2-1, le pagelle: Maksimovic e Mario Rui da horror, pesano gli errori in attacco

Settima sconfitta per il Napoli, battuto da un Genoa cinico che sfrutta al meglio due erroracci difensivi e dalla sfortuna (due legni e diverse occasioni divorate). Un ko che porta con se anche l’ennesimo infortunio stagionale accorso a Manolas.

Ospina: due tiri in porta del Genoa, due gol. Non che abbia molte responsabilità. Spesso però non riesce ad essere preciso con i piedi quando chiamato alla ripartenza da dietro. VOTO 5,5

Di Lorenzo: poco preciso in fase offensiva, anche se spesso risulta una delle poche opzioni per portare avanti la manovra. Si fa notare per un assist, poi sprecato, ad Osimhen. VOTO 6

Maksimovic: da horror l’errore sul primo gol che subito costringe il Napoli ad inseguire. Anche durante il resto della partita non è mai preciso e non offre mai sicurezza.. VOTO 4,5

Manolas: da rivedere in occasione del secondo gol di Pandev. Anche per lui qualche sbavatura di troppo prima di finire, l’ennesimo, nella lista infortunati del Napoli. VOTO 5,5 (dal 69’ Rhamani: poco impegnato, ma dalla prossima dovrà farsi trovare pronto. VOTO 6)

Mario Rui: male, male, male. Scelte offensive spesso senza senso, prova la conclusione consapevole di non avere i mezzi tecnici. Sul 2-0 del Genoa si dimentica di salire. Di positivo c’è solo un cross per Petagna. VOTO 4,5

Elmas: il Genoa fa molta densità nella sua zona e lui soffre la mancanza di spazi. Nonostante ciò effettua qualche buona scelta. Prova qualche spunto offensivo nel finale, ma non riesce ad indirizzare il pallone del 2-2. VOTO 6

Demme: in difficoltà a causa del pressing del Genoa, spesso non fa filtro e sembra arrivare quasi sempre in ritardo. Non certo una prova da ricordare. VOTO 5,5 (dal 79’ Bakayoko: l’unico effetto del suo ingresso è un ulteriore rallentamento della manovra. VOTO 5)

Zielinski: stretto nella morsa del centrocampo del Genoa non ha spazi e opportunità di inserimento. Cerca comunque di farsi vedere, ma quando ci riesce il risultato è tutt’altro che da ricordare. VOTO 5,5 (dal 54’ Insigne: entra per dare un po’ di vivacità e brio, ma ogni idea si spegne sul muro genoano. E quando non succede ci pensa il palo a strozzare in gol la gioia del gol. VOTO 6)

Politano: almeno porta a casa un gol. Per il resto cerca di fare qualche movimento interessante, di creare qualche grattacapo al Genoa, ma purtroppo la maggior parte risultano sterili. VOTO 6

Petagna: in area lotta e cerca di dare il suo contributo. Purtroppo i mezzi tecnici sono quelli che sono. È anche sfortunato centrando una traversa. VOTO 5,5 (dal 54’ Osimhen: entra e subito avrebbe l’occasione per far male. Peccato che la fallisce clamorosamente. VOTO 5)

Lozano: cerca con il suo dinamismo di mettere in apprensione la difesa del Genoa. A sinistra discreto, a destra un po’ meglio. Dai suoi piedi nasce l’azione che porta al palo di Insigne. Offre comunque una prestazione di buona intensità. VOTO 6

Gattuso: ok le assenze, ok i pali, ok i 26 (!) tiri in porta. Ok, tutto. Ma il Napoli sembra sempre essere una squadra timorosa e poco cinica, che si getta in avanti più per nervi che per reale consapevolezza dei propri mezzi. In 20 partite il Napoli ha già perso 7 volte. VOTO 5

A cura di Giancarlo Di Stadio