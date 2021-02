Il Napoli affronta una sfida molto insidiosa, va a Marassi ad affrontare il Genoa, che dall’arrivo di Ballardini ha dato una svolta al proprio rendimento. Dal cambio in panchina, i rossoblù hanno portato a casa 14 punti in sette partite e nelle ultime quattro gare hanno conquistato tre vittorie e un pareggio sul campo dell’Atalanta tenendo sempre la porta inviolata. Il Genoa in Coppa Italia ha fatto soffrire anche la Juventus portandola ai supplementari agli ottavi di finale, con Ballardini in panchina ha perso solo in trasferta contro il Sassuolo.

Ballardini confermerà l’impianto tattico e di formazione che ha prodotto i tanti risultati positivi, il 3-5-2 con Radovanovic al centro della difesa. In porta ci sarà Perin, con Radovanovic completeranno la difesa Masiello e Criscito, sugli esterni ci sono Zappacosta e Czyborra, in mezzo al campo Badelj, Strootman e Zajc. In attacco potrebbe esserci l’unico cambio, Shomurodov è affaticato, Destro, autore di sei dei nove gol realizzati in questa stagione con Ballardini in panchina, potrebbe fare coppia con Pandev.

Il Napoli è in emergenza, si è aggiunta anche la tegola della positività al Covid-19 di Koulibaly oltre quella di Ghoulam. Fabian Ruiz è guarito dal coronavirus ma completerà oggi le visite d’idoneità, sarà disponibile a partire dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Mertens è ancora ad Anversa per la riabilitazione della caviglia sinistra, dovrebbe tornare nel corso della prossima settimana, Osimhen sta recuperando la migliore condizione atletica, potrà entrare solo per uno spezzone di gara. Insigne ha rimediato una contusione al polpaccio sinistro nel contrasto con Toloi, Gattuso non vuole rischiarlo e il capitano azzurro dovrebbe partire dalla panchina anche perchè ieri durante la rifinitura ha alternato lavoro con la squadra ed esercizi personalizzati.

Si torna al 4-3-3, in porta ci sarà Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui formeranno la linea difensiva, Elmas, Demme e Zielnski agiranno a centrocampo, Politano, Petagna e Lozano sono pronti a comporre il tridente offensivo con il Chucky dirottato, quindi, a sinistra per far rifiatare Insigne.

Ecco le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Badelj, Strootman, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.