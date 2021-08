Il Napoli soffre ma sbanca Marassi con un gol di Petagna che vale tre punti. Gli azzurri passano in vantaggio con Fabian Ruiz, poi pareggia i conti Cambiaso ma Petagna trova il colpo di testa vincente. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Alterna gioie e dolori, fa due parate importanti su Ghiglione, soprattutto la seconda. I dolori arrivano sulle uscite, ne sbaglia prima una e il pallone scivola sul fondo, poi subisce fallo da Buksa ma comunque deve lavorare di più su quest’aspetto.

DI LORENZO 5,5: Si propone bene sulla sua corsia, lavora sulla catena con Fabian Ruiz e Politano soprattutto nel primo tempo, nella ripresa il Genoa alza baricentro, ritmo e intensità e il Napoli soffre soprattutto sulle corsie laterali. Nella prima frazione di gioco rimedia un’ammonizione evitabile nell’uno contro uno con Cambiaso che sul gol del Genoa gli fa male venendo alle sue spalle.

MANOLAS 7: Prestazione gigantesca, tra i migliori in campo. Il Napoli gioca con la difesa alta, Manolas con Koulibaly non sbaglia niente, gioca d’anticipo coprendo il campo ed è efficace anche nel possesso palla, a differenza di altre gare in passato.

KOULIBALY 7,5: Il migliore in assoluto, pazzesca la sua prova. Vince tutti i duelli, lavora con autorevolezza e personalità con la linea alta, in un’occasione va anche al tiro dalla distanza di sinistro.

MARIO RUI 6,5: Nel finale è protagonista di un eccesso di nervosismo costringendo Spalletti a schierare Juan Jesus al suo posto ma la prestazione complessivamente è buona. Lavora bene in entrambe le fasi, tranne qualche volta in cui si fa beffare da Ghiglione sulla sua corsia, soprattutto con i cambi di gioco. Ghiglione del resto ha avuto due occasioni impegnando Meret e ha realizzato il cross per il gol di Cambiaso. È sua la punizione che porta al gol di Petagna che vale la vittoria. (Dal 91′ Juan Jesus s.v.: Pochi minuti con diligenza e applicazione ma è troppo poco per meritare una valutazione)

FABIAN RUIZ 6,5: Fa il gol che sblocca la partita, lavora abbastanza bene sulla catena, non riesce con Lobotka nel cuore della ripresa a prendere in mano la squadra e fare in modo che non si allungasse aprendo il campo alla crescita emotiva del Genoa. La prestazione, però, è ottima per il gol e anche per la crescita nella capacità di stare con continuità dentro la partita, con la disponibilità al palleggio. Ha le qualità per fare gli assist e i gol, deve giocare di più guardando la porta e meno di spalle.

LOBOTKA 6,5: Un’ottima prova, la migliore da quando è a Napoli, sceglie spesso bene i tempi nelle uscite senza palla per accorciare il campo, discreto anche il lavoro nella fase di possesso.

ELMAS 6: Buoni i movimenti, l’intelligenza d’andare a creare lo spazio tra le linee, in un’occasione del genere mette Insigne in condizione di far male, quando la palla sbatte sul palo esterno dopo una deviazione di Vanheusden. Fa un grande lavoro in termini di dinamismo, corsa, complessivamente poteva lavorare di più sulla catena quando soprattutto nel primo tempo giocava a sinistra. (Dal 91′ Gaetano s.v.: Gli ultimi minuti prima dell’arrivederci, tornerà a Cremona in prestito secco in attesa che il Napoli trovi il centrocampista. Cerca di lottare su tutti i palloni, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

POLITANO 6,5: Fa un grandissimo lavoro nelle due fasi, è sempre disponibile al rientro in fase di non possesso, si propone tanto anche a livello offensivo, il gol di Fabian nasce da lui in coppia con Di Lorenzo. Nella fase calda della partita doveva stare più attento, rimedia un giallo, fa anche un altro fallo su Pandev e soprattutto perde il contrasto proprio col macedone da cui nasce l’azione del gol di Cambiaso. (Dall’82’ Petagna 7,5: Entra e decide la partita, come è accaduto qualche volta nella scorsa stagione, basta pensare alle sfide contro Benevento, Sampdoria, l’Empoli in Coppa Italia, aveva fatto gol anche allo Spezia, poi il Napoli si fece rimontare)

INSIGNE 7: La mole del suo lavoro è enorme, ripiega in fase difensiva, fa il centravanti, l’esterno sinistro offensivo, un po’ tutto, riesce anche ad attaccare la profondità qualche volta nel primo tempo, disegna anche qualche assist come nel finale ad Ounas che per un soffio non arriva sul pallone.

LOZANO 5,5: Non è ancora al meglio sotto il profilo della condizione, doveva attaccare di più la profondità, accelerare, cercare l’uno contro uno, invece, è riuscito a farlo poche volte. Ha anche due occasioni: una di testa in cui non trova la porta ad inizio gara, un’altra nella ripresa sventata da Sirigu di piede. (Dal 70′ Ounas 6,5: Ha un importante impatto sulla partita, apre gli spazi, salta l’uomo, se riesce ad essere più efficace nell’ultima giocata il Napoli si ritrova un capitale prezioso).

SPALLETTI 6,5: Ha il coraggio di lanciare Insigne falso nueve, un attacco mobile, dinamico, il Napoli nel primo tempo soffre pochissimo, è pericoloso in più di una circostanza e va in vantaggio. È una soluzione tattica che avrebbe bisogno di un po’ di tempo per esprimersi al massimo, non tutto funziona alla grande ma il Napoli gioca bene, conquista campo e produce tanto. La squadra s’allunga, sbanda ma Spalletti trova le risorse da una panchina anche un po’ corta ma che basta per portare a casa la vittoria.

Ecco il tabellino del match:

GENOA (3-5-1-1): Sirigu; Vanheusden (67′ Masiello), Biraschi, Criscito; Ghiglione (83′ Behrami), Rovella, Badelj, Sturaro (67′ Kallon), Cambiaso; Hernani (46′ Pandev); Ekuban (46′ Buksa). A disp: Andrenacci, Serpe, Portanova, Melegoni, Agudelo, Favilli, Bianchi. All.: Davide Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (90′ + 2 Juan Jesus); Fabian, Lobotka, Elmas (90′ + 2 Gaetano); Politano (82′ Petagna), Insigne, Lozano (70′ Ounas). A disp: Marfella, Ospina, Rrahmani, Malcuit, Zanoli, Palmiero. All.: Luciano Spalletti

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)

Marcatori: 39′ Fabian Ruiz (N), 69′ Cambiaso (G), 84′ Petagna (N)

Ammoniti: Ekuban, Criscito (G) Di Lorenzo, Politano, Mario Rui (N).

A cura di Ciro Troise