Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Conte schiera Neres e Juan Jesus

Il Napoli, dopo il successo di Udine, cerca continuità con la trasferta in casa del Genoa di Patrick Vieira, imbattuto con tre pareggi e una vittoria da quando è avvenuto il cambio d’allenatore. Vieira come Conte al Napoli è partito dalla fase di non possesso e ha chiuso le ultime tre gare con la porta inviolata. Conte ha annunciato il sostituto dell’infortunato Buongiorno, sarà Juan Jesus. È una brutta tegola per il Napoli, i precedenti non sono incoraggianti per gli azzurri che hanno subito sei dei quattordici gol incassati in tutta la stagione senza Buongiorno e con l’ex Inter e Roma al suo posto.

In porta ci sarà Meret, la linea difensiva verrà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, Lobotka farà il play con Anguissa e McTominay da interni a supporto del tridente formato da Politano, Lukaku e Neres. Kvaratskhelia ha recuperato, oggi ha sostenuto il secondo allenamento in gruppo, potrebbe essere un’arma dalla panchina. Vieira dovrebbe schierare il suo Genoa con il 4-3-3. In porta ci sarà Leali, Sabelli e Aaron Martin dovrebbero muoversi sulle corsie laterali con la coppia centrale formata da Bani e Vasquez. Frendrup, Badelj e Thorsby comporranno la mediana a supporto della batteria offensiva con l’ex Zanoli, Pinamonti e Miretti. Un 4-3-3 atipico che in fase di non possesso diventa 4-5-1, il Genoa proverà a difendere in maniera corta, compatta e aggressiva provando a togliere al Napoli la soluzione per le vie centrali e ripartendo in maniera pericolosa quando avrà la possibilità. Rientra Ekuban dopo circa due mesi di stop per infortunio, partirà dalla panchina così come Balotelli.

Ecco le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Aaron Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

A cura di Ciro Troise