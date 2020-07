Il Napoli torna in campo per difendere il quinto posto da Roma e Milan, il prossimo avversario degli azzurri che domenica al San Paolo arriverà con grande entusiasmo dopo aver battuto in pochi giorni Lazio e Juventus, le prime due della classe. Gli azzurri fanno visita al Genoa, affamato di punti necessari per la lotta salvezza che la vede protagonista soprattutto con il Lecce. Nicola dovrà fare a meno di Romero e Criscito in difesa, Ghiglione sulla fascia destra, s’affiderà anche alla carica degli ex: Behrami è un punto fermo del suo centrocampo, Pandev è stato determinante subentrando a gara in corso nelle rimonte contro Brescia e Udinese. Il macedone potrebbe essere un’arma importante anche stasera (calcio d’inizio alle 19:30) e il Napoli dovrà fare grande attenzione. In porta ci sarà Perin, i tre difensori dovrebbero essere Goldaniga, Soumaoro e Masiello, sulle corsie laterali agiranno Biraschi e Barreca, Behrami, Schone e Cassata completeranno il centrocampo a supporto della coppia d’attacco Pinamonti-Sanabria, un’altra arma a partita in corso può essere Iago Falque.

Gattuso continua con la strategia del turn-over mirato, Ospina è pienamente recuperato, è tornato tra i convocati ma in porta ci andrà ancora Meret, il colombiano tornerà tra i pali quando sarà al massimo della forma. Di Lorenzo, che è parso un po’ appannato contro Atalanta e Roma, dovrebbe godere di un turno di riposo, al suo posto è pronto Hysaj con Mario Rui a sinistra, Koulibaly è squalificato, toccherà alla coppia Manolas-Maksimovic a cui Gattuso si è affidato per quattordici gare dopo l’infortunio del difensore senegalese all’esordio di Ringhio contro il Parma. Allan ha recuperato, è a disposizione, potrebbe trovare spazio a gara in corso, Gattuso concederà un turno di riposo al diffidato Zielinski con Fabian Ruiz ed Elmas a sostegno di Lobotka che sostituirà lo squalificato Demme. In attacco rientrerà Politano che comporrà il tridente con Mertens e Insigne, Lozano scalpita come arma a gara in corso, anche Callejon e Younes possono rappresentare delle soluzioni. Ecco le probabili formazioni:

GENOA: Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pinamonti, Sanabria.

NAPOLI: Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.