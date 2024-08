Gilmour-Napoli, è fatta! Ok del Brighton: accordo da 18mln, già pianificate le visite

Ultime news di calciomercato, è fatta per Gilmour al Napoli: accordo col Brighton e visite mediche programmate, le cifre

Ci siamo per l’arrivo di Billy Gilmour al Napoli. Affare da 17-18 milioni complessivi, bonus inclusi. Visite mediche per l’inizio della prossima settimana. Come annunciato da Fabrizio Romano, il Napoli ha trovato l’accordo con il Brighton per il trasferimento in azzurro del centrocampista scozzese:

“Il Napoli ha raggiunto un accordo verbale con il Brighton per Billy Gilmour! Mancano solo gli ultimi dettagli e poi sarà tutto fatto. Pacchetto intorno ai 17/18 mln, bonus aggiuntivi inclusi. Il Napoli ha iniziato a pianificare il viaggio di Billy e le relative visite mediche all’inizio della prossima settimana. Here We Go, presto” .

a cura di Tommaso Parrella