LIVE – Under 18: Napoli-Lecce 0-2 (52′ Minerva, 77′ Gueye), raddoppio dei pugliesi

79′ Momento di tensione tra le due squadre, ammoniti Grieco del Napoli e Russo del Lecce.

77′ Gol Lecce: giocata di Minerva che si inserisce e mette al centro, arriva Gueye che infila Pellino.

73′ Cross di Gueye, deviazione importante in corner di Mazzone.

71′ Entrano Romano e Grieco, fuori Puzone e Vigliotti

69′ Punizione pericolosa di Orfano, il portiere respinge in corner.

65′ Tiro dalla distanza di Minerva, pallone a lato

64′ Bella azione di Borgo che si libera dell’avversario e va al tiro, palla a lato.

63′ Gran tiro dalla distanza di Mastrapasqua, respinge Pellino.

61′ Entrano Tuccillo e Raggioli, escono Legnante e Solmonte.

59′ Occasione Napoli: cross di Peluso da dentro l’area, va al tiro Vigliotti da buona posizione ma la conclusione è debole. Blocca il portiere.

58′ Ammonito Orfano per una trattenuta su Vigliotti, impedisce una ripartenza

52′ Gol Lecce: cross dalla destra di Russo, tiro di Minerva in girata e gol.

51′ Altro cambio del Lecce: esce Gheddar, dentro Mariano

47′ Tiro a giro di Borgo, bella parata del portiere che respinge fuori

46′ Inizia la ripresa

Cambio nel Lecce: fuori Kodor, dentro Mastrapasqua.

SECONDO TEMPO

45′ Gara all’intervallo.

43′ Tiro di Gueddar dalla distanza, palla sopra la traversa. Dall’altro ci prova Stasi, ma il tiro è alto.

39′ Azione personale di Lettera che passa in mezzo a tre uomini, serve Solmonte il cui tiro va di poco a lato.

38′ Tiro dalla distanza di Minerva, respinto dalla difesa del Napoli. Si trova Borgo davanti a Pellino ma spreca in malo modo.

33′ Ammonito Kodor per un brutto fallo su Peluso

32′ Cross basso di Di Lauro, tiro di Solmonte che respinge la difesa del Lecce.

30′ Ammonito Borgo per un brutto fallo su Legnante

29′ Azione sulla destra del Lecce, cross di Borgo e provvidenziale intervento di De Luca dentro l’area.

24′ Cross dalla destra di Peluso, in girata ci prova Vigliotti ma il pallone termina a lato.

23′ Azione pericolosa del Lecce che conclude di piatto Borgo, Pellino blocca con affanno in due tempi.

20′ Cambio Lecce: si ferma De Vito per infortunio, al suo posto entra Agrimi.

17′ Gran tiro dalla sinistra di Minerva e palla di pochissimo a lato. Lecce pericoloso.

11′ Punizione dalla sinistra di Orfano, Pellino respinge con i pugni e allontana la minaccia.

3′ Tiro a giro di Stasi, blocca il portiere senza problemi.

1′ Inizia il match

Minuto di silenzio prima del match per la scomparsa dell’ex calciatore Gianluca Vialli.

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-4-2) Pellino, Puzone, Di Lauro, Mazzone, De Luca, Legnante, Lettera, Stasi, Peluso, S0lmonte, Vigliotti. PANCHINA: Puca, Manzo, Romano, Tortora, Milo, Tuccillo, Di Lorenzo, Grieco, Raggioli. All. Tedesco

LECCE (4-2-3-1): Moccia, Russo, Orfano, Borgo, Pacia, Dell’Acqua, De Vito, Gueye, Kodor, Gueddar, Minerva. PANCHINA: Leone, Pinto, Sorino, Mariano, Perricci, Iasevoli, Agrimi, Mastrapasqua. All. Schipa

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lecce, gara valida per la quattordicesima giornata del girone A del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini vogliono riscattarsi, hanno chiuso il 2022 subendo un poker dal Bologna, che ha scritto così la sesta sconfitta consecutiva, la settima nelle ultime otto gare disputate. Il Lecce è terzo in classifica con ventidue punti, due in meno della coppia di testa Fiorentina-Roma. Nell’ultimo turno i salentini hanno battuto 2-1 il Bologna, il Napoli s’augura di fare come all’andata quando vinse 3-1 in trasferta. È l’unico successo in trasferta, complessivamente il secondo perchè il Napoli poi in casa ha battuto anche la Sampdoria ultima in classifica.