Giuffredi: “Di Lorenzo può giocare nel Barça. Ecco quando rientrerà Politano..”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Politano e Di Lorenzo.

Questo il suo intervento:

“Il Napoli ha fatto un grande risultato. Giocare a Barcellona è sempre difficile. È stato disputato un buon primo tempo, poi è normale soffrire nella ripresa. Il risultato è importante e dimostra la maturità della squadra. I momenti difficili sono passati, la proiezione sembra di quelle buone per il finale di stagione.

Non vedo limiti in questa squadra, vedo una sfortuna dal punto di visa degli infortuni. Se Politano non si fa male con l’Inter la partita va diversamente. Con il Barcellona avendo Politano e Lozano va diversamente la partita. Non vedo delle situazioni negative dal punto di vista di squadra, solo sfortuna. In generale i risultati sarebbero stati ancora migliori, nonostante questi ottenuti siano già buoni.

Di Lorenzo come suo solito se inizia la partita con qualche errore non si scompone. Ha serenità per rimettersi in carreggiata come ha fatto ieri, ha pedalato e affrontato gli avversari facendo una gran partita. Giovanni se gioca a Barcellona o altrove non cambia, ci mette sempre la stessa calma e forza. Vista l’età di Di Lorenzo, sono sempre per venderli questi giocatori dovessero arrivare offerte importanti. Dovesse arrivare un’offerta importante per lui, fossi nel Napoli lo venderei.

Cifra per vendere Di Lorenzo? Non sta a me dirlo, sarebbe ingiusto dare una cifra. 20 milioni? Onestamente dico di no. Comprando un altro terzino il Napoli ne spenderebbe almeno 10. Secondo me può valere minimo 25-30 milioni. Ancelotti al Real Madrid lo prenderebbe? Potrebbe giocare nel Barcellona di ieri? Dico di sì. L’Atletico Madrid è sempre stato interessato. Quindi di offerte potrebbero arrivarne.

Politano non so se ci sarà contro il Cagliari, penso sia ai limiti. Con la Lazio sicuramente, contro il Barcellona potrebbe farcela. Critiche a Spalletti? Uno con la sua esperienza e personalità non ci pensa. A Napoli non ho mai visto parlare bene di nessuno, di un direttore, di un allenatore, di un presidente.

Siamo portati a parlare sempre in negativo. È la normalità della nostra città ed è per questo che è sempre più difficile vincere. Dopo la partita di ieri mi sarei aspettato molti più commenti positivi e non penso sia corretto.”