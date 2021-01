Giuntoli a DAZN: “Milik-Marsiglia? C’è trattativa, vedremo chi avrà più pazienza. Contenti di Gattuso”

Intervenuto a DAZN prima di Napoli-Fiorentina, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato in casa Napoli: “Il Covid è una situazione che coinvolge tutte le squadre e ormai dobbiamo accettarla. Gattuso ha una gestione classica di bastone e carota con la squadra, non mi stupiscono i suoi atteggiamenti a volte duri e altri morbidi, siamo moto contenti di lui.

La squadra è all’altezza dei nostri obiettivi, vogliamo tornare in Champions, siamo tutti li in un’annata molto particolare. Ci Vuole grande calma ed equilibrio ad affrontare vittorie e non vittorie, alla fine poi tireremo le somme. C’è una trattativa in corso con il Marsiglia per Milik, vediamo chi avrà più pazienza (ride, ndr). C’è grande rapporto con il club e con Arek, non è una minaccia. Valutiamo alcune cose”.