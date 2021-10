Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto a Dazn prima del big-match di oggi in casa della Roma: “Veniamo convinti qui a Roma. Ci sono sempre sensazioni positive, c’è la consapevolezza di aver fatto tutto. Veniamo qui molto convinti e con l’umiltà di dover affrontare una grande Roma. Osimhen? Ci abbiamo puntato molto e si sta rivelando per quello che vale. È molto impattante sulle gare, lo abbiamo preso per questo e siamo contenti. Di lui come di tanti altri ragazzi“.