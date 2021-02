Giuntoli a Sky: “In tutte le famiglie ci sono disguidi, ne usciamo più forti. Osimhen non al top, ma siamo fiduciosi”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport nel pre-gara della sfida contro il Granada: “Europa League tappa importante per noi, cerchiamo di fare il massimo in un momento così difficile per noi. Questa emergenza, però, serve anche per compattarci: siamo molto uniti società, calciatori e allenatore e l’ultima partita ne è la dimostrazione.

Non è il caso di piangerci addosso, dobbiamo fare il massimo con quelli che abbiamo e speriamo bene. Osimhen è rientrato dopo un lungo stop, non è al top ma si impegna molto e siamo fiduciosi. C’è serenità ed unità di intenti nel club, abbiamo attraversato un periodo di difficoltà ma in tutte le famiglie ci sono dei disguidi. Noi ne siamo usciti più forti come accade nelle migliori famiglie.

Con Gattuso c’è la volontà di andare avanti, poi alla fine dell’anno poi faremo i conti. In difesa Maksimovic e Rrahmani hanno giocato poco ed ancor meno insieme, ma sulle loro qualità non si discutono“.