Giuntoli a Sky: “Anche in caso di eliminazione, nessun annuncio su Gattuso. Mertens può disputare qualche minuto”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Granada: “Motivo della difesa a tre? Perché rientra Koulibaly e voleva dare fiducia e continuità a Maksimovic e Rrahmani e per trovare una maggiore solidità difensiva. Perché crederci? Perché secondo noi abbiamo le possibilità per fare bene, fare la partita e ribaltarla“.

Su Osimhen: “Ha avuto un colpo nel finale, era in calo di zuccheri e ha perso conoscenza. Di fronte a questi casi ci sono dei tempi da rispettare, rientrerà la settimana prossima. Anche se credo che un po’ di riposo possa fargli bene dopo tre mesi di stop e 5-6 partite di fila non in condizione. Credo che possa tornare al meglio la settimana prossima“.

Su un possibile annuncio su Gattuso nel caso dovesse andar male: “Assolutamente no“.

Sul bilancio: “Da quando è arrivato il presidente c’è stato sempre grande occhio al bilancio. Si fanno le cose con oculatezza e questo ci ha portato ad essere competitivi in campo e fuori dal campo. Anche i nostri bilanci hanno risentito dei minori introiti, ma cerchiamo di tener duro e continuare con questa linea“.

Su Mertens: “E’ stato fuori due mesi, rispetto a Osimhen comunque lui un po’ ha lavorato perché la caviglia gli permetteva di fare un certo tipo di lavoro. Non è al meglio, ci vorrà ancora qualche settimana per averlo al meglio. Contiamo di averlo già oggi per qualche minuto“.