Giuntoli a Sky: “Spalletti chiaro, sceglie i titolari per vincere stasera. Insigne vuole restare”

Sono stati tanti i temi di cui ha risposto il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, intervenuto a Sky nel pre-partita di Napoli-Legia Varsavia: “Spalletti è stato chiaro, sceglie i titolari per vincere la gara di questa sera: tenendo conto della voglia di riscatto, del morale. Quando si vince o si perde si sa che c’è sempre qualcuno che fa bene o meno bene. Quando c’è una squadra che gioca sempre con gli stessi giocatori, si creano meccanismi che vedono andare dritti. Si sceglie sempre il giusto mix.

Mertens? Una pedina fondamentale, viene da un infortunio lungo e può ancora fare la differenza. Crediamo in lui, va aspettato, può ancora fare la differenza a partire da questa sera.

Rinnovo Insigne? Il club ha i suoi parametri, stiamo parlando con il suo agente e non ci faremo turbare da vari discorsi. Se veramente l’agente va nella sede dell’Inter per parlare di Lorenzo, allora avrebbe potuto farlo anche in maniera diversa. È andato per altro. Lorenzo vuole restare e noi vogliamo che resti.

Il mister cerca di dare la giusta impronta e con le cinque sostituzioni si può far rifiatare qualcuno, anche per 20 minuti come capita con Insigne. Spalletti cerca di mantenere uno zoccolo per tenere la partita di grande livello.

Meret? Oggi è titolare, domenica è stato fuori per scelta tecnica. Anche Spalletti lo alternerà come gli altri anni. E’ sereno. Ci vuole il giusto tempo per poter fare sempre risultato. Niente sembra che ci possa scalfire in questo momento“.