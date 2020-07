Giuntoli: “Milik? Indiziato alla partenza in questo momento. Su Allan e Koulibaly…”

A Sky Sport, nel prepartita di Genoa-Napoli è intervenuto Cristiano Giuntoli. Ecco quanto evidenziato dalla Redazione di IamNaples.it:

“Partita con il Genoa? Le motivazioni sono sempre alte, l’avversario si gioca la vita e deve dimostrare carattere e personalità. Osimhen? Non c’è trattativa al momento è venuto a vedere la città per rendersi conto. Non significa che va via Milik ma che stiamo seguendo un calciatore interessante. Milik-Juve? Non mi risulta, ma non mi stupirebbe un interessamento, è un giocatore forte. È un calciatore molto bravo e appetibile da grandi club, in questo momento è più indiziato alla cessione che alla riconferma. Allan e Koulibaly? Il mercato vive un momento di stanca, è ancora tutto da fare in entrata e in uscita. Rinnovi? Lavoriamo forte su Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Elmas, Di Lorenzo. Allan? Se sta bene è un calciatore che farebbe il titolare ovunque, è fuori solo per questioni fisiche e non si svaluta”.