Giuntoli: “Non ci sono alibi per ieri sera. Vogliamo continuare con Gattuso: ci sono le basi per tornare in Champions”

Ai microfoni di Radio Kiss Napoli il ds azzurro Giuntoli ha rilasciato una lunga intervista:

Sul match di ieri e sull’andamento della stagione – “Sicuramente perdere non fa mai piacere, ma nessuno ha parlato della forza degli avversari, che hanno calciatori forti e hanno molti Nazionali. Non abbiamo fatto tanti cambi, ma la panchina era anche corta: non avevamo a disposizione Elmas e Zielinski. Non abbiamo subito un tiro in porta, ma non dobbiamo cercare alibi”.

Sulla ferocia – “Non ci deve stare l’appagamento post Atalanta. Giochiamo in modo diverso, ma non possiamo perdere certe partite se vogliamo crescere. In attacco abbiamo tante soluzioni, ma cambiare era difficile: contro l’Atalanta è stata una partita straordinaria, ma dovevamo fare di più. Forse bisognava cambiare un po’ di più , ma è facile parlare dopo”.

Benevento – “Sarà una partita difficile: il Benevento ha messo tutti in difficoltà e non possiamo sottovalutare la partita”.

Sul lavoro di Gattuso e sul rinnovo – “Gattuso ha fatto un grande lavoro: ha cambiato l’assetto della squadra e ha fatto bene, cambiando modo di giocare. Lui è felice con noi, siamo in sintonia e vogliamo continuare assieme”.

Cambi sul mercato – “Noi vogliamo fare sempre bene: dal 2018 abbiamo cercato di fare bene sulla squadra , e fortunatamente abbiamo trovato un allenatore che ha fatto e sta facendo bene”.

Ambizioni della squadra – “Ci sono le basi per tornare in Champions: vogliamo tornare in Champions e crediamo che il lavoro fatto durante un mercato difficile ci possa portare agli obiettivi stagionali”.

Rinnovi di Hysaj e Maksimovic – “Vogliamo rinnovare, sono da anni con noi e siamo felici di loro: purtroppo dobbiamo trattar e trovare un accordo da un punto di vista economico, che non è facile, soprattutto in questo momento. Vediamo come andrà a finire”.

Su Osimhen e il suo acquisto – “Non so se sia l’acquisto più azzeccato della mia carriera: anche, al tempo, Allan fu un bell’acquisto, anche ser ora è andato. Victor farà bene nel gruppo, lo abbiamo voluto fortemente e siamo convinti su di lui. Poi, solo i tempo può dire se sarà l’acquisto più riuscito degli ultimi anni”.