Giuntoli: “Osimhen? Stiamo lavorando su tanti fronti. Luka Romero? Seguiamo tantissimi profili”

A Dazn, nel prepartita di Bologna-Napoli è intervenuto Cristiano Giuntoli. Ecco quanto evidenziato dalla Redazione di IamNaples.it:

“Onestamente stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen che è un calciatore molto bravo, lo vogliono tante squadre, ha cambiato agente, quindi si riparte da zero. Il presidente aveva parlato di una sorpresa per domani? Forse che va via da Capri per andare in ferie da un’altra parte (ride, ndr). Luka Romero? Stiamo seguendo tantissimi profili. Allan, Koulibaly, Milik e Callejon sembrano destinati a lasciare? Sembra, è ancora presto, sicuramente privilegeremo i giocatori che hanno voglia di restare in questo progetto”