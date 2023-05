Gollini a KK: “Lo scudetto una ricompensa per i sacrifici. Spalletti è un grande, sul futuro…”

Il portiere del Napoli Gianluigi Gollini è intervenuto a Kiss Kiss Napoli ed ha parlato della sua avventura in azzurro. Approdato a gennaio a Napoli l’estremo difensore ha rivelato:

“Sto meglio rispetto a ieri e spero che domani vada ancora meglio. Lo Scudetto è una grande emozione, lo vivo come una ricompensa per tutti i sacrifici fatti quand’ero un ragazzino. Siamo tutti grati al Napoli per quest’opportunità, è un posto unico per vincere e i tifosi meritano questa gioia”.

Poi ha proseguito: Sulla partita di Udine. “Quando ci ripenso ricordo che più si avvicinava la fine della partita e più eravamo pronti a saltare in campo. Mi sono trovato sollevato da un gruppo di tifosi e col tabellone in mano che mostrava il numero 3”.



Sul suo arrivo a Napoli. “Chi arriva qui deve essere bravo a integrarsi subito, ma anche il gruppo deve essere bravo ad aiutare i nuovi. Io sono stato accolto benissimo, è stato facile”.



L’esordio con l’Atalanta? “E’ un po’ più teso perché era il mio esordio, a Bergamo poi sono stato benissimo. Con la Fiorentina invece ero più tranquillo perché eravamo già campioni e giocavo contro una squadra in cui per me le cose non sono andate benissimo. L’unico pensiero era vincere per festeggiare con i tifosi”.

Infine su Spalletti: “E’ un grande, ho stima di lui. Fa parte di quella cerchia di allenatori che sa sia motivare che allenare. Poi lo staff è super preparato e non è un caso che abbiano fatto tutti benissimo quest’anno”.

Il futuro? “Vorrei rimanere a Napoli, ma non dipende da me. Mi farebbe estremamente piacere restare in azzurro, è il mio più grande desiderio”.