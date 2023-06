Gollini, futuro al Napoli in bilico: riscatto difficile, pronto il sostituto

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla situazione di Pierluigi Gollini, portiere del Napoli il cui futuro è in bilico.

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta, la dirigenza azzurra non sarebbe intenzionata a riscattarlo. Addirittura avrebbe già individuato il sostituto, si tratta di Caprile, che resterebbe un altro anno al Bari in Serie B.

Il riscatto di Gollini è fissato a 8 milioni, ma Aurelio De Laurentiis spera in uno sconto da parte dell’Atalanta. Il patron azzurro non vorrebbe spendere quella cifra per il portiere, ma avrebbe più interesse a puntare su qualche altro giovane.