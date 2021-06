Hamsik: “Real e Barça su Fabìan? Spero rimanga. A Napoli voglio tornarci, ma solo in visita”

In una intervista ad As l’ex capitando del Napoli, Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

Sul futuro di Fabìan si parla ormai di Barcellona, Real Madrid e Atletico…

“Lui ha scelto di venire al Napoli ed ha fatto bene, perchè gli azzurri sono un grande club e con loro ha avuto l’opportunità di giocare la Champions da protagonista. Lui è cresciuto molto e adesso spero che rimanga al Napoli per fare grandi cose”

Quale squadra l’ha impressionato di più in questi Europei?

” L’Italia senza dubbi. Nessuno gioca come loro. Adesso gli toccano gare più difficili, ma mi aspetto comunque che arrivino lontano. Il mio amico Insigne è stato autore di una stagione grandiosa, e gli ho già detto che con lui la 10 della Nazionale è in ottime mani.”

Lei è stato il primo a superare il record di goal di Maradona. Come ha vissuto la sua scomparsa?

“Tutti sanno che sono per metà napoletano. E’ stato un colpo duro per tutti noi. Diego era un idolo ed ha rappresentato molto per tutti”

Le manca Napoli?

“Tantissimo. Voglio tornare a vede la città e i miei amici. E’ tanto che non ci vado.

Alcuni rumors hanno parlato in passato hanno parlato di uno suo ritorno…

“Non credo sia una possibilità. Mi sono proposto al club, ma giustamente il Napoli guarda al futuro. Ho scelto il Trabzonspor per avere la testa libera poi sugli Europei.

La stagione del Napoli è finita con un pareggio inaspettato contro il Verona che è costata la Champions agli azzurri. Cosa pensi sia successo?

“Non me lo sarei mai aspettato. Il Napoli veniva da un ciclo di vittorie e da un rush finale di campionato incredibile dove le aveva vinte tutte. Ha mancato l’appuntamento con la vittoria proprio nella gara più importante. Non so cosa sia successo, ma non sono riusciti a giocare come nelle giornate precedenti. Forse per la pressione, per il fatto che potevano perdere tutto dopo mesi. Un peccato”

Il suo ultimo allenatore è stato Carlo Ancelotti, ora è stato richiamato al Real…

“Ho avuto un rapporto eccezionale con Ancelotti. E’ un grande allenatore e gestisce lo spogliatoio in un modo incredibile, è sempre positivo. Mi è piaciuto molto lavorarci insieme, e non mi aspettavo che il Real Madrid lo richiamasse. Il mister consce bene l’ambiente di Madrid, ci ha già vinto e sono sicuro che farà benissimo”