Hysaj, l’agente: “Rinnovo? Discorso chiuso, ci guardiamo intorno ora”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Di Lorenzo. Queste le sue parole:

“Giovanni centrale al posto di Manolas? Può farlo, in passato lo ha già dimostrato. Dal punto di vista della manovra può dare una mano. A volte stupisce anche me: ha forza e corsa da far paura. Mentalmente poi è tanto intelligente da poter giocare ovunque. Rinnovo col Napoli per Hysaj? Ormai è un discorso chiuso, ci siamo messi l’anima in pace. Ci guardiamo intorno, Elseid ha personalità e sa che deve fare bene con gli azzurri per avere un mercato importante”.