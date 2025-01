IamNaples.it – Il Napoli vuole Garnacho per sostituire Kvara: c’è disponibilità a spendere

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio – Terzo Tempo”, il giornalista Ciro Troise ha fatto il punto sulla trattativa per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia: “Il Napoli ha presentato a Kvara un contratto importante, da 6 milioni, clausola in linea con quella di Osimhen e importanti commissioni per l’agente. Kvara ha deciso di rifiutare, e nel frattempo Neres si è affermato. Non è vero che il Napoli è contento di venderlo adesso. L’intenzione era di fare un rinnovo ponte per poi procedere alla cessione in estate. Il club azzurro vorrebbe prendere Garnacho del Manchester United. Ci sono le condizioni economiche per farlo, perché la cessione permetterebbe di mettere i conti a posto del club inglese in virtù delle regole sul fair play finanziario in Premier League che hanno determinato anche la partenza di McTominay. Ci sono le alternative, tra cui Chiesa e Ndoye. Sento che Chiesa vorrebbe rimanere al Liverpool, ma non mi convince perché in effetti è chiuso, rimane un’opzione in prestito con diritto di riscatto. Con Kvara si dovrebbe chiudere intorno ai 70-75 milioni, senza l’inserimento di Skriniar. Garnacho è il profilo che cerca il Napoli, è under e non occuperebbe spazio in lista. Il posto di Danilo potrebbe lasciarlo Ngonge”.