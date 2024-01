IamNaples.it – “Mazzocchi ha carattere, il Napoli ne ha bisogno”, le parole di chi lo ha visto crescere

Il Napoli sta per piazzare il primo colpo di mercato in entrata, firmando il napoletano Pasquale Mazzocchi, in arrivo dalla Salernitana. Per questo motivo la redazione di IamNaples.it ha intervistato Vincenzo Russo, responsabile dell’area calcio del Centro Ester Carioca di Barra, quartiere partenopeo dove Mazzocchi ha tirato i primi calci ad un pallone. Di seguito le parole di chi lo ha seguito fin dagli esordi:

“Ho conosciuto Pasquale già adulto perchè chi l’ha cresciuto è stato Pasquale Miele, mio suocero e vecchio presidente della Scuola Calcio Carioca. Lui è sempre stato un calciatore grintoso e con tanta voglia di fare, sempre legato alla maglia. Aveva, all’epoca, un ruolo più offensivo. Giocava come mezz’ala o come ala destra, questi erano i ruoli che prediligeva. Anche da piccolo, quando giocava negli esordienti o nei mini giovanissimi, quello era il ruolo che gli piaceva di più”.

Che persona è Pasquale?

“È un ragazzo molto umile, è stato molte volte da noi. La nostra Scuola Calcio nasce da una fusione con il Centro Ester di Pasquale Corvino, che è una persona di famiglia. Mazzocchi è venuto ad allenarsi da noi per vari anni consecutivi al termine della stagione, fin da quando era a Rimini e a Parma. Ci chiedeva di potersi venire ad allenare, spesso c’erano anche molti ragazzi ad allenarsi con lui. Prima del Centro Ester si è allenato, sempre con la nostra Scuola Calcio, al campo Caduti di Brema e all’Olimpia 71. È una persona umile e legata al quartiere”.

Sul rapporto con Napoli e sulla nuova avventura in maglia azzurra:

“Caratterialmente Pasquale è un ragazzo tosto. È partito dal basso cavalcando tutte le categorie per arrivare in Serie A. Se non hai carattere abbandoni durante il tragitto, invece lui ha sempre avuto la forza e il carattere per puntare in alto. Le sue origini gli hanno dato questa forza. Secondo me affronterà questa avventura nel miglior modo possibile e farà anche, secondo me, molto bene. Il Napoli ha bisogno di una persona come lui, dal carattere forte”.