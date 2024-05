Il Giornale – Il Napoli resta l’unica opzione concreta per Conte

Il Giornale ha fatto il punto sul possibile futuro di Antonio Conte, ex allenatore di Inter, Juventus, Siena, Bari, Atalanta, Chelsea e Tottenham ed ex c.t. della nazionale italiana: “Considerato il timing proiettato alla fine della stagione, la traduzione è una sola: dalle parti di Via Aldo Rossi non vogliono affidare a Conte il dopo Pioli. Proprio quest’ultimo resta un’opzione reale e concreta per il Napoli. ADL l’ha bloccato con tanto di bozza d’intesa per un biennale da 3 milioni a stagione più bonus, però prima di chiudere l’accordo vuole capire se riuscirà a raggiungere il sogno di ingaggiare il serial winner leccese. La sensazione è che le chance di trovare una quadra siano in rialzo. Il motivo è piuttosto semplice: Conte non è allenatore da subentro e per imporre la propria filosofia e cultura del lavoro necessita di iniziare la stagione dai primi di luglio. Ergo gli rimane solo il Napoli, onde evitare di restare fermo un’altra stagione. E così il clamoroso matrimonio con gli ormai ex Campioni d’Italia potrebbe nei prossimi giorni materializzarsi per davvero”.