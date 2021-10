Il Mattino – ADL ancora in causa con i reduci dell’ammutinamento: rischiano anche Insigne e Mertens

Nonostante siano trascorsi circa due anni il Napoli è ancora pronto a fare causa ai calciatori che diedero vita all’ammutinamento.

Come riporta Il Mattino per ora De Laurentiis attacca solo gli ex giocatori, Nikola Maksimovic è l’ultimo che sarà punito per ora. Il quotidiano sottolinea come il patron potrebbe colpire anche Ospina, Insigne e Mertens, in scadenza a fine anno. Il Napoli chiede da un minimo del 25 % di una mensilità ad un anno intero ed Insigne e Mertens rischiano fino a 5 milioni di euro di multa.