Il Mattino – ADL vuole anticipare i tempi del ricorso al Coni: è già al lavoro con Chiavelli

Il Napoli, in seguito all’esito del secondo ricorso per sconfitta a tavolino contro la Juve, è in una bufera. Scrive così Il Mattino nell’edizione odierna:

“Da ieri mattina De Laurentiis é già al lavoro con l’ad Chiavelli. E ancora nero, per il provvedimento. Studia una strategia diversa da portare davanti ai giudici della Cassazione dello sport, ovvero il Collegio di garanzia del Coni. Per prima cosa, nel corso del primo briefing post-sentenza, De Laurentiis ha chiesto di non attendere l’ultimo giorno, come invece è stato fatto con la Corte sportiva, per impugnare il provvedimento. Insomma, i tempi li definisce il Napoli: più tardi presenta il reclamo, più tardi ci sarà il dibattimento De Laurentis ha confidato di essere deluso dal provvedimento e di essere offeso dalle parole e dai toni da reprimenda usati nel dispositivo. «Non avevo alcun interesse a non giocare con la Juventus», ripete a tutti”.