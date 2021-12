Contro il Barcellona il Napoli sarà protagonista di un doppio confronto che potrebbe portare l’accesso agli Ottavi di Europa League ma che vale anche tanto prestigio.

Come riporta Il Mattino gli azzurri non vogliono fare solo da comparsa e per l’occasione Spalletti spera di avere tutta la squadra a disposizione, dagli infortunati ai reduci per la Coppa d’Africa.