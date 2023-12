Il Mattino avvisa il Napoli: “Adesso bisogna difendere il quarto posto”

Il Mattino ha fatto il punto sulla condizione attuale del Napoli: “Partita che ha consentito all’Inter di effettuare il controsorpasso sulla Juve e ha confermato il netto cambio di direzione per la stagione del Napoli. A -11 dal primo posto (e a -9 dal secondo occupato dalla Juve, avversaria venerdì prossimo a Torino) non ci si può illudere di rientrare in corsa per lo scudetto e si dovrà difendere il quarto posto, dopo l’aggancio della Roma a quota 24 punti e l’avvicinamento di Fiorentina e Lazio. L’arbitraggio non sia adoperato come un alibi dal Napoli, mortificato nella ripresa dall’ottima Inter. Così rischia di essere complicato assicurarsi un posto in Champions League, vitale per i piani finanziari e tecnici. Per Mazzarri c’è da rimboccarsi le maniche, ciò che ha sempre fatto nella sua carriera, restituendo fiducia in se stesso a un gruppo che nel secondo tempo della partita è scomparso, così come era accaduto negli ultimi venti minuti a Madrid. È una questione mentale, non soltanto fisica. È l’ora di rialzarsi, anche perché tra otto giorni a Fuorigrotta è in gioco la qualificazione agli ottavi Champions e si sa quanto valga”.