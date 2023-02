Il Mattino – Bonus Champions e Scudetto, incontro tra De Laurentiis e Di Lorenzo prima della cena

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, avrebbe incontrato Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, prima della cena di squadra per parlare di eventuali bonus Scudetto e Champions League: “Il patron De Laurentiis ha convocato privatamente capitan Di Lorenzo per discutere della faccenda. Il presidente ha ribadito che ci sarà un “regalo” in caso di tricolore, così come è previsto in caso di qualificazione Champions (ma non ai quarti di finale). Non si è parlato di cifre, ma il presidente ha comunque voluto farlo presente alla squadra. Senza pattuire cifre, deciderà De Laurentiis che non vuole trattative su questo tema, anche perché soprattutto per la Champions ogni calciatore ha la sua buona dote di bonus. Il gruppo è rimasto sorpreso dal gesto, ben consapevole che ora l’unica cosa importante resta la concentrazione in campo, per le cifre ed i premi c’è tempo”.