Il Mattino – Caso Di Lorenzo, il capitano ancora non ha sciolto le sue riserve: le ultime

Il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli: “Da un lato c’è De Laurentiis che punta i piedi e considera il capitano incedibile. Dall’altro Di Lorenzo che non ancora non scioglie le sue riserve, che ancora non dice “resto” col sorriso sulle labbra. Era il giorno della verità, ma in realtà la fumata è ancora grigia. Ovvio c’è un contratto lungo 4 anni che va rispettato ma non c’è ancora aria di armistizio anche se De Laurentiis ha mostrato apertura totale. Qualcosa va ancora sistemato. E non di poco conto. Gli equivoci e i dissapori che sono sorti in questa oscura, lunga stagione degli orrori non sono stati ancora risolti: Giuffredi è ancora insoddisfatto delle risposte che Di Lorenzo cercava. E quindi non scioglie la riserva sulla sua permanenza. E nel vertice, presente anche il ds Manna, si è anche parlati del ruolo centrale che avrà Di Lorenzo nella rinascita degli azzurri. E’ stato pianificato un altro breafing la prossima settimana a Dimaro tra il Napoli e Giuffredi. Ma il capitano ha aperto alla permanenza e si è passati a trattare. Di Lorenzo vuole delle rassicurazioni, anche sul suo ruolo di capitano e leader dello spogliatoio. Ma ballano anche altre questioni: De Laurentiis e Conte non pensano affatto a un addio, c’è quel contratto che pesa. Ma Di Lorenzo ha ancora dei dubbi. Troppi. Da non ignorare”.