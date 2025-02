Il Mattino – Como-Napoli, ottime notizie per i tifosi partenopei: il motivo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbe aumentare il numero di biglietti in vendita per il settore ospiti di Como-Napoli: “Il Sinigaglia ha una capienza di appena 700 posti per gli ospiti, ma stamani è in programma una riunione della Commissione di Vigilanza nell’impianto sportivo per portare il settore a 875 unità. Filtra ottimismo. In caso di fumata bianca, dunque ci sarà ancora un po’ più di spazio par la torcida azzurra. Piccola curiosità. Il Como, dopo la gara d’andata, aveva ringraziato il club di De Laurentiis e i suoi tifosi per l’accoglienza ricevuta al Maradona, annunciando che avrebbe organizzato un evento per il match di ritorno dedicato ai napoletani. Una sorta di terzo tempo in anticipo”.