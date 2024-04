Il Mattino – Conte non ha fatto nessuna promessa al Napoli: ecco la richiesta al patron

Come riporta Il Mattino, Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus tra le altre, non ha fatto nessuna promessa al Napoli, ma ha chiesto di pazientare: “Non ho fatto alcuna promessa al Napoli”. Sarebbero state queste le parole che Antonio Conte avrebbe dichiarato ad alcuni intermediari di mercato. Il tecnico ha chiesto a De Laurentiis di pazientare. Probabilmente vuole anche capire se si libererà qualche altra panchina prestigiosa in giro per l’Europa. Tuttavia l’offerta di De Laurentiis resta quella più concreta ed intrigante perché sul tavolo c’è carta bianca per quanto riguarda gli investimenti sul mercato”.