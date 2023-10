Il Mattino – De Laurentiis a colloquio con Osimhen: ecco cosa si sono detti

Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha avuto un colloquio con Victor Osimhen, attaccante azzurro: “Si è fermato con l’attaccante nigeriano Victor Osimhen per capire le sue condizioni: il nigeriano ha iniziato la terapia, tornerà in campo solo a fine novembre. Nessun colloquio di gruppo con la squadra, lo farà oggi, quando Di Lorenzo sarà presente a Castel Volturno. Chi non è voluto mancare, nonostante il rientro a metà pomeriggio, è stato Jack Raspadori. È atterrato a Capodichino ed ha subito imboccato la via del centro tecnico: forse un segnale per Garcia che deve scegliere tra lui e Simeone (l’argentino sembra in vantaggio) da schierare a Verona tra due giorni”.