Il Mattino – De Laurentiis insiste per Conte, ma c’è ancora distanza su due aspetti

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus tra le altre, resta in pole position nelle gerarchie di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Il patron azzurro non ha fretta perchè sa che per il tecnico c’è solo il Napoli, con il Milan che si è defilato. Il vero nodo è economico, con De Laurentiis che non è disposto ad offrirgli cifre troppo alte, come già percepite dal tecnico nelle sue avventure passate con Chelsea, Tottenham e Inter. Per questo motivo, Conte dovrà decidere se “accontentarsi” o restare fermo sulle sue richieste e non firmare con la società partenopea. De Laurentiis pensa ad un contratto di due o tre anni con opzione unilaterale in favore del club azzurro per il secondo ed il terzo anno. Le clausole, però, non piacciono a Conte, che vorrebbe una liberatoria a prescindere.