Il Mattino – Diritti d’immagine, bonus e altri particolari: ecco perché il rinnovo di Gattuso non arriva

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul rinnovo col Napoli di Rino Gattuso, che slitta da un po’ di tempo. Le questioni principali sono legate a diritti d’immagine, bonus ed altri particolari: “La documentazione preparata dall’ufficio legale del club è arrivata a inizio mese agli avvocati di Gattuso che la stanno esaminando per apportare delle modifiche, d’intesa con quelli del Napoli, questioni di diciture nei vari punti del contratto.

Tempi che si sono allungati anche perché non c’è solo in ballo il contratto di Gattuso ma anche quelli che riguardano il suo staff. Ci sarà ancora da attendere un po’ per l’annuncio del rinnovo per altri due anni (più o meno a 2 milioni più bonus), un accordo che non prevede clausole. Accordo verbale raggiunto con De Laurentis in un incontro a pranzo a Castel Volturno a inizio novembre”.